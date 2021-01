SE in Español: SpaceX lanza el primer vuelo de año, Satelites DARPA han sido perjudicados, y mas

Editor’s note:

This week Space Explored welcomes Astrid Cordero as our newest contributor. Born in Venezuela and based in Orlando, Florida, Astrid is a lifelong student of the space industry and an experienced photographer with a passion for sharing her excitement for space.

SE in Español is a new column that collects the top Space Explored stories of the week, explained in Spanish from Astrid’s perspective, that will run each Sunday. Please welcome Astrid (@Astronaut_87) and share our latest column!

— Zac Hall, Space Explored founder and managing editor

Nota del editor:

Esta semana, Space Explored, da la bienvenida a Astrid Cordero, como nuestra colaboradora. Nacida en Venezuela y establecida en Orlando FL, Astrid tiene larga trayectoria de estudio en la Industria Espacial así como una experimentada fotógrafa con una gran pasión en compartir sus emociones por el espacio.

SE en Español es una nueva columna que recolecta las mejores historias de la semana de Space Explored, explicadas en español desde la perspectiva de Astrid y la cual se publicará cada Domingo. Por favor demos la bienvenida a Astrid (@Astronaut_87) y comparte nuestra última columna!

Zac Hall, fundador de Space Explored y editor gerente

SpaceX lanza la primera misión del año.

SpaceX exitosamente complete la misión TurkSat-5A, despues de su salida desde el Complejo de lanzamiento 40 en la estación de fuerza Espacial en Cabo Cañaveral en Florida, el jueves en la noche. Esto marca el primer lanzamiento del 2021 y el lanzamiento 50 de SpaceX usando impulsores de vuelo ya usados.

TurkSat hizo el despegue dentro de una órbita geoestacionaria. Esto es una órbita temporal en donde el proveedor de despegue agarra su carga, y luego esta es responsible de llegar hasta la órbita final geoestacionaria.

Imagen por Jared Base para Space Explored

La compañia ha reusado el propulsor de cohete Falcon 50 veces. El propulsor B1060 ha volado ya 4 veces, incluyendo GPS III SV03 y dos misiones Starlink.

Imagen por Astrid Cordero para Space Explored

Satélites DARPA se dañaron en las intalaciones de procesamiento de despegue de SpaceX

Dos Satélites de la Agencia de Defensa para Estudios de Proyectos Avanzados (DARPA), que eran parte de una futura misión compartida, se dañaron, en las instalaciones de procesamiento de carga, confirmo la agencia el pasado 6 de Enero.

Imagen de DARPA

El percance sucedió el 4 de Enero en la instalación de procesamiento de despegue de SpaceX en Cabo Cañaveral. Los Satélites estaban supuestos a estar en órbita en el cohete Falcon 9 como parte de la misión Transporter-1. Esta Misión estaba programada para partir el 14 de Enero.

El vuelo compartido Transporter-1, llevará docenas de pequeños satélites, a una orbita del sol sincronizada del programa DARPA, Stephen Forbes dijo el 6 de Enero, “DARPA y sus socios de Gobierno están trabajando con el proveedor del despegue, SpaceX, para conseguir la causa y el origen del problema, el proceso de acción correctiva y la evaluación del daño a los satélites”.

Los dos satélites son experimentales, conocidos como Mandrake 1 y Mandrake 2, de acuerdo a un vocero de la industria el percance sucedió mientras los satélites estaban siendo colocados y el Sistema de separación de la carga fue accidentalmente activado.

El miedo y caos conlleva a que no haya espacio para el progreso.

Enero 6 2020 fue un dia doloroso para los Estados Unidos y conlleva al no progreso. Los desacuerdos politicos y el debate pasionario son característicos de la democracia, oponerse a una transición pacifica de poder y colocar muchas vidas en riesgo no lo es. Eso crea caos y miedo, y ninguno nos da la oportunidad de soñar.

Imagen cortesía de NASA

Tu no puedes soñar cuando eres incapaz de voltear tus ojos sin ver las imágenes de Washington DC, y sin sentir temor de que las personas no están a salvo. Tu no puedes soñar, si al cerrar los ojos lo que ves es gente hiriendo y maltratando a otras personas.

Es un lujo invertir nuestras energías en aprender, y pensar en resolver los problemas del futuro, y hoy en dia no podemos lograr eso tan apreciado. Lo que puedo hacer es enforcarme en lo positivo, y en todos los eventos espaciales para ayudar a la humanidad. Solo espero que podamos aplicar el entusiasmo de amar a cada persona, así como su seguridad y podamos tener grandes logros en la ciencia y el espacio.

Días como los de hoy son difíciles. Las acciones de unos pocos juegan un porcentaje en cada uno de nosotros alrededor del mundo. Tenemos la esperanza que la paz se restaurara, los negocios regresaran a su normalidad,y puede ser que consideremos vias para curar a la Sociedad cuando el tiempo lo permita.

Enjoy reading Space Explored?

Help others find us by following in Apple News and Google News. Be sure to check us out on YouTube, Twitter, Facebook, and Instagram, and don’t forget the Space Explored podcast!